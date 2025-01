Em entrevista ao ContilNet, Gladson dá novos detalhes sobre concursos públicos; ASSISTA

Durante entrevista ao Em Cena, o podcast do ContilNet, o governador Gladson Cameli falou sobre alguns concursos públicos já realizados pelo Estado, ainda no ano passado.

Os internautas enviaram diversas mensagens no chat, durante a entrevista ao vivo, perguntando sobre a última etapa do concurso da Polícia Penal, que é o curso de formação.

“Chegou na última fase do concurso, que é a seleção para o início do curso de formação. É uma situação que o Estado precisa resolver. Estamos cumprindo apenas o rito final do concurso. Não depende do que quero; temos que cumprir as regras do edital”, afirmou. Gladson disse ainda que a data do curso de formação deve ser anunciada em breve.

Outro ponto da entrevista foi o concurso da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz). “Já foi autorizado e falta ser homologado”, acrescentou.

Gladson ressaltou que o Estado precisa realizar concursos, mas deixou claro que o Executivo funciona como uma empresa.

“Precisamos realizar vários concursos, mas o Estado funciona como uma empresa, e 1+1 é 2. Chega uma hora que, se você não tiver cuidado, a conta não vai fechar. Algo que me preocupa muito é a credibilidade e o pagamento em dia. Não podemos deixar o Estado em uma situação financeira com uma interrogação”, destacou.

O governador também falou sobre os concursos do Departamento de Trânsito do Acre (Detran/AC), do Corpo de Bombeiros e da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).

VEJA NA ÍNTEGRA: