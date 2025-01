PF e outras polícias prendem faccionados responsáveis por aplicar disciplina entre parceiros

Na ação, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão e seis mandados de prisão preventiva, e as diligências contaram com a mobilização de mais de 20 agentes das forças de segurança pública federal e estadual.

Com o objetivo de combater uma organização criminosa atuante no estado do Acre, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Acre (FICCO/AC), composta pelas polícias Federal, Rodoviária Federal, Civil, Militar e Penal, deflagrou, na manhã desta quarta-feira (8/1), em Rio Branco – AC, a Operação Mutus II.

A Operação Mutus II é um desdobramento da primeira fase, realizada em abril do ano passado. A partir da análise dos materiais apreendidos na etapa anterior, foi possível identificar um núcleo específico da organização criminosa responsável por aplicar regras internas e impor disciplina entre seus integrantes. As investigações apontaram que esse núcleo exercia um controle rigoroso sobre as atividades ilícitas desenvolvidas pela facção, incluindo o tráfico de drogas e a posse de armas.

Durante a operação, foram cumpridas 12 medidas cautelares, sendo seis mandados de busca e apreensão e seis mandados de prisão preventiva, nas cidades de Rio Branco e Epitaciolândia/AC.

Os indivíduos detidos durante a operação estão sendo investigados pelo crime de integrar organização criminosa, cuja pena prevista é de reclusão de três a oito anos, além das relacionadas ao tráfico de drogas e à posse irregular de armas de fogo.

As investigações continuam em andamento, com o objetivo de desarticular completamente os núcleos operacionais da organização criminosa e prevenir novas ações ilícitas.