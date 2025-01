Empresária vítima de acidente de avião em Ubatuba está em estado grave

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo informou, nesta sexta-feira (10/1), que a empresária Mireylle Fries, de 41 anos, uma das quatro vítimas socorridas com vida do avião que explodiu na quinta (9/1) em Ubatuba, no litoral de São Paulo, está internada em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e apresenta quadro de saúde considerado grave.

Mireylle Fries foi, inicialmente, socorrida na Santa Casa de Ubatuba, onde passou por cirurgia nessa quinta, mas foi transferida para o Hospital Regional do Litoral Norte, em Caraguatatuba.

A pasta ainda informou que o marido de Mireylle, Bruno Almeida Souza, de 45 anos, o filho, de 6, e a filha, 4, também estão internados na UTI e apresentam quadro clínico considerado estável. Toda a família está no mesmo hospital, de Caraguatatuba.

O piloto Paulo Seghetto, de 55 anos, morreu. Ele chegou a ficar preso nas ferragens, foi retirado e reanimado, mas não resistiu aos ferimentos.

Ao todo, cinco pessoas estavam a bordo do avião, um Cessna, modelo Citation 525, de matrícula PR-GFS. A aeronave ultrapassou a pista de pouso e explodiu na areia da Praia do Cruzeiro por volta das 10h dessa quinta.

O casal e as crianças são familiares do produtor rural Nelvo Fries, de acordo com informações de integrantes da empresa dele, a Agrícola Fries.

Outras três pessoas, que estavam no solo, foram atingidas. Segundo a Prefeitura de Ubatuba, uma mulher de 59 anos passava pelo local no momento do acidente, torceu o pé e machucou o joelho. Ela foi socorrida e seu quadro é estável.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, nenhum dos socorridos corre risco de morrer.

O que sabemos até agora:

Um avião de pequeno porte explodiu em uma praia de Ubatuba , no litoral de São Paulo, na manhã desta quinta-feira (9/1);

, no litoral de São Paulo, na manhã desta quinta-feira (9/1); A aeronave tentou pousar no aeroporto da cidade, mas ultrapassou a pista e explodiu nas areias da praia do Cruzeiro;

nas areias da praia do Cruzeiro; Ubatuba enfrentava más condições de tempo no momento da queda;

no momento da queda; Estavam dentro do avião: três adultos e duas crianças . O piloto, identificado como Paulo Seghetto, morreu no acidente , segundo a prefeitura de Ubatuba;

. O , segundo a prefeitura de Ubatuba; Após a tentativa de pouso, o veículo ultrapassou a pista e três pedestres se feriram ;

; A aeronave saiu do Aeroporto Municipal de Mineiros, em Goiás, e pertencia à família do produtor rural Nelvo Fries , conforme indicam os dados do Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB) da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac);

, conforme indicam os dados do Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB) da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac); Entre os ocupantes da aeronave, estavam a empresária Mireylle Fries, que é sócia da aeronave, o marido dela e dois filhos ;

; O piloto Paulo Seghetto, que morreu, já foi copiloto na VoePass, antiga Passaredo, empresa que sofreu a 5ª maior tragédia aérea do país.

Investigação

O Ministério Público de São Paulo (MPSP) e o Centro de Investigação e Prevenção de Acidente Aeronáuticos (Cenipa) apuram as causas do acidente aéreo. O avião decolou do Aeroporto Municipal de Mineiros, em Goiás.

A Rede Voa, concessionária do Aeroporto Estadual de Ubatuba Gastão Madeira, informou que as condições meteorológicas na cidade eram “degradadas, com chuva e pista molhada”. A aeronave chegou a passar pela pista de pouso do aeroporto, mas não conseguiu concluir a aterrissagem.

“Após o pouso, a aeronave ultrapassou a pista, atravessou o alambrado da Cabeceira 09 e atingiu uma mulher e uma criança. Ambas estão com vida. O Seripa já foi acionado e está coletando informações”, informou a concessionária.

Segundo a Força Aérea Brasileira (FAB), o Cenipa realizará a chamada “ação inicial”, conduzida por pessoal qualificado que “realiza a coleta e a confirmação de dados, a preservação dos elementos, a verificação inicial de danos causados à aeronave, ou pela aeronave, e o levantamento de outras informações necessárias à investigação”.

A conclusão da investigação, ainda de acordo com a FAB, “terá o menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade da ocorrência e, ainda, da necessidade de descobrir os possíveis fatores contribuintes”.