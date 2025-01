Colunista Douglas Richer aguarda autorização para ser transferido para hospital de São Paulo

O colunista social e jornalista Douglas Richer enfrenta um grave quadro de saúde desde novembro de 2024, quando foi diagnosticado com fibrose pulmonar e hipertensão pulmonar, problemas que prejudicam gravemente sua respiração e o funcionamento do corpo.

Internado na Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre), em uma área de isolamento, mesmo com todos os cuidados, sua atual situação se agravou, com a necessidade de realizar um transplante pulmonar.

Com o delicado momento, o colunista recebe apoio do senador Alan Rick, que irá ajudá-lo para que ele consiga ser transferido para um hospital em São Paulo.

No estado paulista, ele conseguirá ser atendido em uma ala na unidade Base de São José, local especializado em casos de alta complexidade, e aguarda atualmente a autorização da casa de saúde para a transferência.

Segundo Richer, ele está apenas com 25% de seus dois pulmões funcionando. Nos últimos dias, ele pediu orações ao amigos e leitores para vencer o difícil quadro que vem enfrentando.