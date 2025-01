Equipe de Dona Déa se pronuncia sobre internação e cirurgia; leia

A equipe de Dona Déa Lúcia se pronunciou sobre a internação e cirurgia que a famosa realizou. Esta coluna revelou, com exclusividade, que a mãe de Paulo Gustavo, de 77 anos, estava na Clínica São Vicente, na Gávea, na zona sul do Rio, há alguns dias. De acordo com o comunicado, a integrante do Domingão com Huck terá alta neste sábado (11/1).

Ainda segundo o texto, Dona Déa passou por uma cirurgia no joelho esquerdo, que já estava programada, no último dia 7. Ela deu entrada na unidade no dia 6.

Leia o comunicado completo:

“A equipe que trabalha com Dona Déa Lúcia informa que, no dia 6 de janeiro de 2025, às 18h, ela deu entrada na Clínica São Vicente para realizar uma cirurgia no joelho esquerdo, programada para o dia 7 de janeiro, durante seu período de férias do programa Domingão com Huck. Foi uma cirurgia simples e ocorreu com sucesso graças ao Dr. Tito Henrique Rocha.

Hoje, dia 11 de janeiro de 2025, a paciente recebe alta para continuar seu processo de recuperação em casa, com fisioterapia, ao lado da filha Juju.

Agradecemos desde já todo o carinho e os votos de plena recuperação que têm sido enviados pelos fãs. Agradecemos, em especial, ao Diretor Geral da Clínica São Vicente, Dr. André Caetano, por todo o cuidado e acolhimento dedicados à nossa querida ‘mãe’”.

Quem é Dona Déa Lúcia