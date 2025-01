Erick Rodrigues barra jogadores e muda o Vasco para a estreia do Campeonato Estadual

Uma longa conversa entre a comissão técnica e os atletas do Vasco neste domingo, (26), na Fazendinha, marcou o último treinamento antes da estreia no Campeonato Estadual. O primeiro desafio vascaíno no torneio será contra o Independência nesta segunda-feira (27), às 18h, no estádio Arena da Floresta.

“O Cabeludo e Lekinho chegaram atrasados no treino de sábado e irão ficar como opções. Não gostei da atitude do Manga no trabalho e por isso também resolvi mudar. Temos um grupo com qualidade e todos precisam ter o mesmo comprometimento”, declarou Erick Rodrigues.

Erick Rodrigues confirmou o volante Larusso, o meia Maia e o atacante Felipe Augusto como principais opções para iniciar o confronto contra o Independência.

“Vou avaliar com cautela para definir quem entra. O Importante é ter um grupo qualificado”, comentou o treinador.