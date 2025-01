Ano novo, vida nova! É normal, ao começar esse ciclo, que as pessoas façam metas e decidam “boas” atitudes para os próximos dias e meses. Com base nisso, uma escritora e influenciadora compartilhou conselhos do que não fazer com seu parceiro na cama em 2025.

Vanessa Marin, especialista em sexo, admitiu que levou tempo para se sentir completamente confortável com o marido. “Xander e eu levamos anos para descobrir o que é um relacionamento de apoio, compaixão e responsabilidade para nós”, afirmou. “Lembre-se, vocês são uma equipe e podem trabalhar juntos para criar uma relação que pareça ainda mais solidária e compassiva”, acrescentou. Primeira dica O primeiro item da lista de quatro coisas que Marin jamais exige do companheiro é que ele tome a iniciativa simplesmente porque “é um homem”. A profissional sex-positive comentou que ambos os parceiros podem instigar a intimidade, e que os homens gostam quando uma mulher afirma seu desejo por sexo. Segunda dica Vanessa disse que nunca faria seu marido se sentir mal se ele não estivesse com vontade de fazer sexo. E alega que é importante respeitar seu parceiro e dar-lhe espaço quando sua libido estiver baixa. Terceira dica A terceira coisa que Marin nunca faria com o marido: ficar quieta sobre o que ela quer na cama por medo de ferir os sentimentos dele. A terapeuta reforça que uma vida sexual prazerosa só pode acontecer com uma comunicação aberta. Quarta dica A última dica da especialista é não levar para o pessoal se seu parceiro sofrer de problemas de desempenho, como disfunção erétil. Para melhorar essa situação, a profissional acrescenta que é importante não pressionar o parceiro, a fim de não aumentar o estresse sobre a situação.