Espetáculo “Sherazade” encerra Encontro de Formação em Dança do Ventre com empoderamento e conexão entre mulheres

O Encontro de Formação em Dança do Ventre, promovido pela dançarina Laura de Lys, que aconteceu entre os dias 7 e 10 de janeiro na Usina de Arte João Donato, foi marcado por momentos de acolhimento, empoderamento feminino e intensa troca de experiências entre as participantes. O evento, que se destacou pela criação de um espaço seguro e inspirador, culmina nesta sexta-feira, às 19 horas, com o espetáculo “Sherazade”, na Usina de Arte João Donato. O evento é gratuito e aberto ao público.

O espetáculo representará a culminância de uma jornada de transformação, celebrando a arte, a cultura e a força feminina. Ao longo dos quatro dias de formação, mulheres de diferentes perfis e experiências tiveram a oportunidade de se aprofundar no universo da dança do ventre, não apenas como uma técnica, mas também como um poderoso meio de empoderamento e autoconhecimento.

Luana Silva, uma das participantes, compartilhou seu sentimento sobre a experiência: “Neste ano, fiz inúmeras metas, e uma delas era olhar mais para mim, me dar mais atenção. Mulheres, principalmente as que são mães solo, esquecem de lembrar que, antes de serem mães, antes de serem filhas, são mulheres! E participar deste encontro já concretiza um dos meus objetivos para 2025”, afirmou, destacando sua intenção de continuar na dança.

Durante os quatro dias do evento, as participantes exploraram a técnica, a história e as nuances culturais da dança do ventre, criando uma dança mais consciente e autônoma. “Através das aulas práticas, elas puderam se aprofundar na arte, enquanto compartilhavam suas vivências e criavam laços de amizade e apoio mútuo. O fortalecimento da conexão entre as mulheres foi um dos pilares desta formação”, explicou Laura de Lys, que também enfatizou a importância da troca de experiências no processo de empoderamento coletivo.

O evento contou com o apoio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, por meio da Fundação Garibaldi Brasil, e foi gratuito, aberto a mulheres de todas as idades e níveis de experiência. A proposta de Laura de Lys foi criar um espaço inclusivo, onde todas pudessem vivenciar a arte da dança do ventre e se empoderar através dela. “Nesta sexta-feira, o espetáculo será um momento culminante, celebrando todo o aprendizado, a conexão e o empoderamento feminino vividos ao longo do evento”, concluiu a dançarina.