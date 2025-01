Estratégias e alianças: Joselma e Guilherme se preparam para a Prova do Líder

Ela está para o jogo. Joselma e Guilherme estão de olho na prova do líder que acontece hoje: “Sair só de manhã com o SAMU!” Visionária, Dona Delma já está pensando na Prova do Líder mais tarde: “De tarde, tirar um cochilinho, viu. Porque a prova é à noite, pensa só se for um carro. Entrar dentro de um carro e sair só de manhã com o SAMU!”.

Jogadores, Guilherme leva proposta de aliança com outra dupla para Joselma. Guilherme compartilha com Joselma a declaração de um colega (Marcelo) sobre formar alianças e unir torcidas entre as duplas. Ele argumenta que é cedo para isso e sugere uma abordagem mais cautelosa. Joselma concorda, reforçando a importância de observar antes de tomar partido.

Eles discutem como estão se enturmando com os outros participantes e enfatizam a necessidade de evitar decisões impulsivas ou alianças precipitadas. Após Guilherme e Joselma debaterem a proposta de união de torcidas entre as duplas, considerando prematuro tomar partido, ambos concordam em continuar observando os outros participantes, evitando decisões impulsivas e priorizando a convivência harmoniosa no jogo.