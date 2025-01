Ex-BBB Laís Caldas anuncia data de casamento com Gustavo Marsengo

Laís Caldas e Gustavo Marsengo anunciaram a data oficial do casamento nas redes sociais. Em vídeo publicado no Instagram, ela compartilhou que a união será oficializada no civil daqui um mês.

“Meu amor, desde os primeiros dias ao seu lado, eu já tinha certeza de que você seria a mulher da minha vida!”, iniciou o ex-brother.

“Já sabia que iria te proteger, respeitar e amar para todo o sempre. Por mim, esse pedido já poderia ter sido feito muito antes, nunca foi falta de vontade, ou incerteza do que eu queria”, afirmou Gustavo Marsengo.

“A única dúvida que eu tinha era de como e quando fazê-lo. Mas depois que decidi passar o Natal com sua família, resolvi aguardar este momento. Afinal, quando casamos com uma pessoa, também casamos com a família dela.”

“E já não dava para esperar muito tempo, se não o Seu Bigode ia vir puxar meu pé a noite”, brincou o ex-brother.

No vídeo, Gustavo Marsengo se declarou para Laís Caldas e celebrou o novo ciclo.

“Esta data representa o início de um novo ciclo. O início de uma vida inteira casado com você! Eu te amo e quero te fazer a mulher mais feliz e amada do mundo. Você quer se casar comigo?”, completou, recebendo um sim de Laís Caldas.