Exclusivo: Justiça toma decisão em briga pela banda Djavú; Entenda

A coluna Fábia Oliveira descobriu que a briga judicial envolvendo o criador da banda Djavú, Geandson Rios, o DJ Maluco, responsável por criar a “nova banda Djavú”, e ax-vocalista do grupo Nadila Freire, ganhou novos capítulos. O conflito em questão gira em torno da propriedade da marca “Djavú”, e quem acabou levando a melhor foi o autor da ação.

O que aconteceu

Para quem não lembra, em março do ano passado, esta coluna revelou que Geandson Rios iniciou uma guerra judicial com um empresário conhecido como DJ Maluco, Edivaldo Ferreira de Oliveira, atual detentor da marca Djavú. Junto do músico está Nadila Freire, a primeira integrante contratada pelo fundador da banda.

Na Justiça, Geandson Rios afirmava ser o real dono da marca Djavú. De outro lado, DJ Maluco, dono da empresa M&P Ferreira Produções Eireli, dizia ser o real detentor da marca, com o registro junto ao INPI.

Decisão da Justiça

No final de 2024, a Justiça concedeu um pedido feito por Geandson, para suspender os efeitos dos registros das marcas “Banda Dejavu” e “Banda Djavú” da empresa de DJ Maluco. A decisão representa uma conquista do criador da banda em relação ao empresário rival.

O Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) teria reconhecido que o registro da marca por parte de Edivaldo, o DJ Maluco, foi equivocado. Por essa razão, é possível que, a partir da decisão, o empresário não possa mais fazer uso da marca. Existe, ainda, a possibilidade de ressarcimento de danos em virtude de todo esse grande bafafá.

