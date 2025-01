Exportações no Acre crescem 88% em 2024; carne bovina e suína lideram o ranking

Dados do Sistema Oficial para Extração das Estatísticas do Comércio Exterior Brasileiro de Bens (Comex Estat) apontam que as exportações de carne bovina, carne suína e castanha cresceram 88,3% no estado do Acre entre janeiro de novembro de 2024, com relação ao ano de 2023.

O estado exportou cerca de R$ 81.229 milhões em bens, segundo informação do presidente da Agência Nacional Brasileira de Promoção de Exportação e Investimentos (Apex), Jorge Viana. Os dados contrastam com o restante do país, que apresentou queda nas exportações.

VEJA MAIS: Exportações do Acre tem como principal destino o Peru, diz levantamento; veja principal produto

Somente em 2024, a exportação de carne bovina ultrapassou os R$ 111 milhões, enquanto o valor exportado da carne suína chegou aos R$ 92 milhões. Os dois produtos foram os que mais apresentaram crescimento.

Em 2021 o Acre exportou o equivalente a R$ 1,8 milhão em carne bovina, e R$ 6,1 milhões em carne suína. O crescimento se deu em razão da autorização obtida pelo Brasil para a venda da proteína animal ao Peru e República Dominicana.