FADE programa 1ª competição da temporada de 2025 com o Open de Xadrez

A Federação Acreana do Desporto Escolar (FADE) confirmou para o dia 22 de fevereiro o início da temporada de 2025 com o Open de Xadrez.

“Conseguimos realizar uma temporada fantástica em 2024 e o nosso objetivo é ampliar as nossas, inclusive, com eventos no interior”, comentou o presidente da FADE, João Renato Jácome.

Próxima semana

João Renato Jácome confirmou para a próxima semana o início das inscrições do evento.

“Vamos manter os mesmos critérios e por isso é muito importante os alunos realizarem as filiações na FADE. Queremos iniciar a temporada com um grande evento”, afirmou o dirigente.