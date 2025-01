A Universidade Federal do Acre (Ufac), em conjunto com a Universidade Federal de Viçosa, Universidade Federal do Paraná e L’ Institute Agro Dijon, da França, formaram uma nova parceria para desenvolver pesquisas na área da agricultura. Ao todo, foram enviadas 207 propostas e apenas 36 foram selecionadas.

O projeto acontece por meio da pós graduação em Produção Vegetal e da Pró-reitoria de Pesquisa e Pós Graduação da UFAC, e tem como tema, em tradução livre, Agricultura tropical e subtropical, pecuária e desenvolvimento regional: cooperação entre Brasil e França (Tropical and subtropical agriculture, livestock, and regional development: cooperation between Brazil and France no original).

O projeto é coordenado pela professora Dra. Almecina Balbino Ferreira, juntamente com os professores Eduardo Pacca e Vardeley Borges, pertencentes ao Centro de Ciências Biológicas e da Natureza.

“O objetivo do projeto é fortalecer as relações acadêmicas entre as instituições de ensino superior do Brasil e da França, promovendo colaborações de pesquisa de alto nível e criando um ambiente propício para o intercâmbio de conhecimento, inovação e boas práticas. O foco é estabelecer parcerias duradouras que contribuam para o avanço do ensino superior e da pesquisa científica em ambos os países, incentivando o desenvolvimento de soluções conjuntas para desafios globais”, disse Almecina Balbino

Ela ainda explica que o projeto visa identificar e pesquisar acerca de práticas sustentáveis voltadas para a agricultura e a pecuária no Acre, com ênfase na preservação e na sustentabilidade ambiental.

“A iniciativa busca desenvolver soluções inovadoras que conciliem o crescimento desses setores com a conservação dos recursos naturais, promovendo um desenvolvimento mais equilibrado e respeitoso ao meio ambiente, assim como almeja contribuir para a criação de modelos de produção mais responsáveis, alinhados às demandas contemporâneas de sustentabilidade”, encerra a pesquisadora.