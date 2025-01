Federação vai oficializar mudança na data do jogo entre Independência e Vasco

A partida entre Independência e Vasco deveria abrir o Campeonato Estadual no próximo dia 25.

Contudo, o Independência enfrenta o Águia, em Marabá, no interior do Pará, no dia 22 deste mês na estreia da Copa Verde e por isso o departamento técnico da Federação de Futebol do Estado do Acre (FFAC) confirma nesta semana a mudança na data do confronto.

A estreia do atual campeão acreano contra o Vasco deve ocorrer na segunda, dia 27.

Intensificar preparação

O elenco do Independência vai intensificar os treinamentos a partir desta segunda, 13, no Marinho Monte visando o confronto contra o Águia de Marabá. O confronto é eliminatório e se a partida terminar empatada no tempo normal, o classificado para a segunda fase será definido nas cobranças de penalidades.

Jogo de abertura

Rio Branco e São Francisco devem fazer o jogo de abertura do Estadual no dia 25. Se a mudança for confirmada teremos um jogo isolado e no dia 26 dois confrontos: Humaitá x Adesg e Galvez x Plácido de Castro.