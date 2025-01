Fernanda Torres vence no Globo de Ouro e traz prêmio inédito ao Brasil

A noite do Globo de Ouro 2025 foi de celebração para o Brasil! Fernanda Torres conquistou a estatueta de “Melhor Atriz em Filme de Drama” por sua atuação em Ainda Estou Aqui , produção original do Globoplay . A emocionante performance da atriz chamou a atenção da crítica internacional, consolidando o talento dela em um dos maiores palcos do entretenimento mundial.

Em seu discurso, Fernanda Torres dedicou o prêmio a Fernanda Montenegro: “Meu Deus, eu não preparei nada, porque eu não sei se eu estava pronta. Isso foi um ano incrível para os desempenhos de atrizes, tantas atrizes aqui que eu admiro tanto. E, claro, eu quero agradecer ao Walter Salles, meu parceiro, meu amigo. Que história, Walter. E, é claro, eu quero dedicar esse prêmio à minha mãe, vocês não têm ideia, ela estava aqui há 25 anos, e isso é uma prova que a arte dura na vida, até durante momentos difíceis pelos quais a Eunice Paiva passou e com tanto problema hoje em dia no mundo, tanto medo, esse é um filme que nos ajudou a pensar em como sobreviver em tempos como esses. Então, para a minha mãe, para a minha família, para os meus filhos e para todos, muito obrigada ao Golden Globes”.

Concorrendo ao lado de Pamela Anderson, Angelina Jolie, Nicole Kidman, Tilda Swintone Kate Winslet, Fernanda Torres levou a melhor e trouxe o prêmio inédito ao Brasil. Com essa vitória, a atriz brasileira escreve um novo capítulo na história do cinema nacional, repetindo o feito de sua mãe, Fernanda Montenegro, que foi indicada ao mesmo prêmio há 25 anos por sua atuação em “Central do Brasil”. Desta vez, no entanto, o troféu veio para casa.