Filha de enfermeira que se enganou sobre a Mega da Virada faz pedido

Nicolly Motter, filha da técnica de enfermagem, Josiane Bittencourt, que viralizou nas redes sociais por acreditar ter ganho na Mega-Sena da Virada, pediu para os usuários do Instagram ajudarem a mãe dela a viralizar, mas sem comentários maldosos.

Não é todo dia que se vive a emoção de ter ganho uma bolada na Mega da Virada, que pagou R$ 635 milhões na última terça-feira (31/12). No entanto, a alegria, para alguns, dura pouco tempo. Josiane Bittencourt conferiu o resultado do último jogo do ano quando percebeu, por engano, ter acertado todos os números sorteados.

O que a técnica não esperava era que sim, ela acertou todas dezenas, mas em jogos diferentes. A confusão ganhou as redes sociais durante essa semana, com Josiane comemorando os acertos com os colegas de trabalho durante o plantão de ano novo.

Depois de viralizar, Nicolly Motter relacionou a explosão de emoção vivida pela mãe com o “cansaço do plantão”.

“Ajudem minha mãe viralizar, sem comentários maldosos, não foi nada por mal, foi o calor do momento, cansaço de plantão!!! Vamos rir juntos”, escreveu Nicolly no Instagram.

No vídeo postado pela própria Josiane no Instagram, ela escreveu na legenda: “Quando não ensinam na faculdade de Enfermagem e Medicina como conferir a Mega-Sena”.