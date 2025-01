Filho de Antonio Fagundes vive romance com arquiteto

Filho do ator Antonio Fagundes, Bruno Fagundes está com um novo romance. O também ator tem se relacionado com o arquiteto Thales Lucchesi há poucos meses, de acordo com o Extra, e aproveitou para passar a virada do ano junto do affair.

Os dois receberam o ano de 2025 em Itacaré, na Bahia, e compartilharam alguns cliques juntinhos nas redes sociais. No entanto, não existem declarações públicas sobre o relacionamento.

Vale lembrar que Bruno Fagundes terminou o último relacionamento em abril deste ano. Ele estava junto com o também ator Igor Fernandez desde o começo de 2023.