Final Fantasy 7 e Star Wars são destaques nos lançamentos da semana

Sword of the Necromancer: Resurrection, game desenvolvido pela Grimorio of Games, é um remake com novos visuais 3D de Sword of the Necromancer, lançado em 2021, um RPG de ação e estratégia com elementos Roguelike. O jogo conta a história de um jovem chamado Tama tentando ressuscitar uma sacerdotisa, Koko, usando os poderes proibidos da Espada do Necromancer, uma lâmina que pode levantar os corpos de inimigos derrotados e fazer com que lutem ao seu lado.