Foragido e traficante de drogas é preso em flagrante durante ação na Cidade Nova

Na tarde de sexta-feira (10), a Polícia Militar do Acre (PMAC) deu um golpe na criminalidade na Cidade Nova, prendendo em flagrante um homem por tráfico de drogas. O indivíduo, que já era procurado pela justiça com um mandado de prisão em aberto, tentava se esconder na Praça da Juventude, mas a equipe Tática do 2º Batalhão não deixou escapar.

A ação faz parte de uma estratégia do comando do 2º BPM para intensificar o policiamento em áreas críticas do bairro, que, infelizmente, têm sido palco de confrontos entre organizações criminosas, resultando em tragédias como homicídios.

Durante o patrulhamento, os policiais perceberam o nervosismo do suspeito, que tentou se esquivar da viatura. A abordagem resultou na apreensão de porções de cocaína, dinheiro e materiais para embalagem dos entorpecentes, confirmando as suspeitas da equipe.

A consulta ao sistema de identificação revelou a verdade: o homem, que tentava disfarçar suas atividades ilícitas fingindo ser vendedor de doces, era, na verdade, um foragido da justiça. Ele carregava uma cesta com jujubas e chicletes, mas a máscara caiu diante da perícia dos policiais.

O acusado foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os procedimentos legais, juntamente com o material apreendido. Essa ação demonstra a importância da presença constante da Polícia Militar na comunidade, combatendo o tráfico de drogas e garantindo a segurança da população.