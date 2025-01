Força Nacional reforça atuação em aldeia no Paraná após conflito deixar indígenas baleados

Este foi o quarto ataque em seis dias. De acordo com o Conselho Indigenista Missionário, também aconteceram ataques nos dias 29, 30 e 31 de dezembro, deixando pelo menos outros dois indígenas feridos. Segundo a entidade, o ataque de 29 de dezembro surpreendeu os Avá Guarani com pessoas que atearam fogo na vegetação e plantações. O CMI aponta que aconteceram incêndios em um dos barracos, disparos de arma de fogo e lançamento de bombas contra a comunidade. A Polícia Federal esteve no local no dia seguinte, quando novos ataques ocorreram.