Fortaleza cumpre dever e dá show com golaços diante de frágil Cariri

No terceiro jogo da temporada, o Fortaleza somou mais uma vitória e dessa vez contou com golaços e placar elástico. O time de Juan Pablo Vojvoda encarou o Cariri, time que alcançou a elite do futebol cearense para 2025 e que briga pela permanência, e mostrou o que tinha de melhor. Era de se esperar uma superioridade do Fortaleza e o time fez uma trabalho bem feito.