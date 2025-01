Funai publica edital para temporários, com salário de R$ 9 mil

Está publicado o edital do concurso Funai temporários (Fundação Nacional dos Povos Indígenas)! São ofertadas 25 vagas de nível superior em caráter temporário. O salário inicial é de até R$ 9.047,00.

Em síntese, as principais informações são:

Banca: Instituto ACCESS

Vagas: 25 (temporárias)

Cargos: diversos

Escolaridade: nível superior

Salários: até R$ 9.047,00

Inscrições: 31/1 a 6/3/2025

Taxa: entre R$ 70,00 e R$ 80,00

Provas: 13/4/2025

Edital

Confira, a seguir, mais detalhes desta oportunidade!

Cargos e vagas do edital Funai Temporários

O edital Funai oferta 25 vagas de nível superior em caráter temporário, distribuídas da seguinte forma:

Analista Socioambiental: 10 vagas;

Analista Ambiental: 10 vagas;

Analista em Regularização Fundiária de Terras Indígenas: 1 vaga;

Analista em Georeferenciamento de Terras Indígenas: 1 vaga;

Gestor em Licenciamento Ambiental: 2 vagas; e

Gestor em Regularização Fundiária de Terras Indígenas: 1 vaga.

Requisitos do edital Funai Temporários

Os candidatos devem se atentar aos requisitos dos cargos, são eles:

Analista Socioambiental: Graduação em Ciências Sociais, Sociologia, Antropologia, Ciência Política, História ou Geografia, reconhecidos pelo MEC (licenciatura ou bacharelado).



Analista Ambiental: Graduação em Ciências Ambientais, Gestão Ambiental, Ciências Biológicas, Engenharia Florestal, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Agronômica (Agronomia) ou Geografia, reconhecidos pelo MEC (licenciatura ou bacharelado).



Analista em Regularização Fundiária de Terras Indígenas: Graduação em Ciências Agrárias, Engenharia Agrícola, Engenharia Agronômica (Agronomia) ou Engenharia Florestal, reconhecidos pelo MEC (licenciatura ou bacharelado); Registro no conselho de classe profissional.



Analista em Georeferenciamento de Terras Indígenas: Graduação em Geografia, Engenharia de Agrimensura, Engenharia Cartográfica ou Engenharia Ambiental e Sanitária; Pós-graduação na área de georreferenciamento ou geoprocessamento; Registro no conselho de classe profissional; Possuir credenciamento no INCRA para utilização do Sistema de Gestão Fundiária – SIGEF.



Gestor em Licenciamento Ambiental: Graduação em Ciências Sociais, Sociologia, Antropologia, Ciência Política, História, Geografia, Ciências Ambientais, Gestão Ambiental, Ciências Biológicas, Engenharia Florestal, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Agronômica (Agronomia) ou Geografia, reconhecidos pelo MEC (licenciatura ou bacharelado).



Gestor em Regularização Fundiária de Terras Indígenas: Graduação em Ciências Agrárias, Engenharia Agrícola, Engenharia Agronômica (Agronomia) ou Engenharia Florestal, reconhecidos pelo MEC (licenciatura ou bacharelado); Registro no conselho de classe profissional.



Salários do edital Funai Temporários

Aprovados farão jus aos salários iniciais seguintes:

Analista Socioambiental: R$ 6.681,70

Analista Ambiental: R$ 6.681,70

Analista em Regularização Fundiária de Terras Indígenas: R$ 6.681,70

Analista em Georeferenciamento de Terras Indígenas: R$ 6.681,70

Gestor em Licenciamento Ambiental: R$ 9.047,00

Gestor em Regularização Fundiária de Terras Indígenas: R$ 9.047,00

Os contratados, além da remuneração base, farão jus às vantagens oferecidas pela Funai que se constituem em:

Auxílio-Alimentação no valor de R$ 1.000,00;

Auxílio-Transporte; e

Assistência Pré-Escolar.

A carga horária trabalhada é de 40 horas semanais.

Inscrições do edital Funai Temporários

Os interessados poderão se inscrever pelo site do Instituto ACCESS, banca organizadora do certame, no período entre 31 de janeiro e 6 de março de 2025. Para homologar a candidatura será necessário pagar as taxas seguintes:

Analista: R$ 70,00;

Gestor: R$ 80,00.

Etapas e provas do edital Funai Temporários

Os candidatos serão avaliados por meio das etapas seguintes:

Provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório;

Prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório; e

Avaliação de títulos, de caráter classificatório.

As provas objetivas e discursivas serão realizadas na data provável de 13 de abril de 2025 (domingo), no Distrito Federal, no turno vespertino, das 14h00min às 18h00min, observado o horário oficial de Brasília/DF.

Prova objetiva

As provas objetivas serão compostas por 50 questões de múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas de resposta, sendo uma única correta.

Confira, abaixo, a estrutura das provas:

Língua Portuguesa: 10 questões;

Raciocínio Lógico e Matemático: 10 questões;

Noções de Administração Pública: 10 questões;

Conhecimentos Específicos: 20 questões.

Para ser aprovado, o candidato deverá obter o mínimo de 50% (cinquenta por cento) da pontuação máxima da sua prova objetiva e não poderá obter pontuação igual a 0 (zero) em qualquer uma das disciplinas.

Prova discursiva

As provas discursivas serão aplicadas para todos os cargos, no mesmo dia e turno previstos para a realização das provas objetivas.

Serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos aprovados nas provas objetivas e com classificação provisória (resultante da ordem decrescente de pontuação obtida nas provas objetivas) até 10 (dez) vezes o número total de vagas oferecidas, respeitados os empates da última posição e os candidatos inscritos na condição de pessoa com deficiência, pretos, pardos e indígenas.

A prova discursiva consistirá na elaboração de uma redação ou estudo de caso sobre tema de disciplina prevista no conteúdo programático, devendo ser redigida com o mínimo 20 (vinte) e máximo de 30 (trinta) linhas e valerá 50,0 (cinquenta) pontos.

Será atribuída nota 0 (zero) ao texto que contiver número de linhas inferior ao limite mínimo estabelecido.

Para efeito de avaliação da prova discursiva serão considerados os elementos de avaliação descritos abaixo:

Aspecto Formal: Domínio da norma culta da língua, no seu registro formal; pontuação, ortografia, concordância, regência, uso adequado de pronomes, emprego de tempos e modos verbais. 10,0 pontos

Aspecto Textual: Respeito à estrutura da tipologia textual solicitada, paragrafação; uso adequado de conectivos e elementos anafóricos, observância da estrutura sintático-semântica dos períodos. 10,0 pontos

Aspecto Técnico: Atendimento à proposta temática, seleção e organização de argumentos consistentes que fundamentem a tese, progressão temática coerente, propriedade vocabular, clareza, apropriação produtiva e autoral do recorte temático. 30,0 pontos



Será aprovado na prova discursiva o candidato que obtiver, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) da pontuação máxima.

Avaliação de títulos

A avaliação de títulos e experiência profissional, de caráter apenas classificatório, se limitará a 18 (dezoito) pontos, ainda que a soma dos valores dos títulos apresentados seja superior a esse valor.

Serão avaliados os títulos dos candidatos aprovados nas provas objetivas e discursivas.

Somente serão aceitos os títulos a seguir relacionados, expedidos até a data de entrega, observados os limites da pontuação do quadro a seguir e a correlação direta da titulação ou experiência profissional com povos indígenas:

Conteúdo programático do edital Funai Temporários

O conteúdo programático referente aos conhecimentos básicos será o seguinte:

LÍNGUA PORTUGUESA:

Leitura e análise de textos de diferentes gêneros textuais. Linguagem verbal e não verbal. Significados contextuais das expressões linguísticas. Tipologia textual. Sequências textuais: descritiva, narrativa, argumentativa, injuntiva, dialogal. Uso dos pronomes. Pontuação. Organização da frase e do período: morfossintaxe. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Emprego do acento de crase. Classes de palavras. Formação das palavras. Composição, derivação. Ortografia oficial. Acentuação gráfica.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO:

Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios. Dedução de novas informações das relações fornecidas e avaliação das condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de:

Raciocínio verbal;

Raciocínio matemático (que envolva, dentre outros, conjuntos numéricos racionais e reais – operações, propriedades, problemas envolvendo as quatro operações nas formas fracionária e decimal, conjuntos numéricos complexos, números e grandezas proporcionais, razão e proporção, divisão proporcional, regra de três simples e composta, porcentagem);

Raciocínio sequencial;

Orientação espacial e temporal;

Formação de conceitos;

Discriminação de elementos.

Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões determinadas.

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:

Direito Constitucional:

1.1 Dos direitos e garantias fundamentais.

1.2 Dos Municípios.

1.3 Da Administração Pública.

1.4 Dos Servidores Públicos.

1.5 Da organização dos poderes.

1.6 Da fiscalização contábil, financeira e orçamentária.

1.7 Da tributação e do orçamento.

1.8 Das limitações do poder de tributar.

1.12 Das finanças públicas.

1.13 Da ordem econômica e financeira.

1.14 Dos princípios gerais da atividade econômica. Direito Administrativo:

2.1 Organização da Administração Pública.

2.2 Administração Direta e Indireta.

2.3 Centralização e descentralização administrativa. Entidades da Administração Indireta:

3.1 Autarquias; empresas públicas; sociedades de economia mista; fundações públicas.

3.2 Entidades do Terceiro Setor.

3.3 Agências Reguladoras.

3.4 Entidades e Órgãos Públicos. Regime Jurídico Administrativo:

4.1 Conceito e noção de interesse público.

4.2 Interesse público primário e secundário.

4.3 Prerrogativas da Administração Pública.

4.4 Poder de polícia.

4.5 Poder hierárquico.

4.6 Poder disciplinar.

4.7 Poder regulamentar.

4.8 Uso e abuso do poder.

4.9 Princípios constitucionais da Administração Pública. Atos administrativos:

5.1 Fatos e atos da Administração Pública.

5.2 Ato administrativo.

5.3 Conceito e requisitos.

5.4 Atributos.

5.5 Perfeição, validade, eficácia.

5.6 Classificação dos atos administrativos.

5.7 Vinculação e discricionariedade.

5.8 O mérito do ato administrativo.

5.9 Extinção dos atos administrativos.

5.10 Modalidades.

5.11 Revogação e Anulação. Vícios do ato administrativo:

6.1 Ato nulo e anulável.

6.2 Convalidação.

6.3 Teoria dos motivos determinantes. Agentes Públicos:

7.1 Agentes públicos e sua classificação.

7.2 Cargo, emprego e função.

7.3 Ética profissional.

O conteúdo programático referente aos conhecimentos específicos pode ser conferido no edital!