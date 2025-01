Fundhacre é autorizada a realizar transplantes de tecido musculoesquelético; entenda

A Secretaria de Atenção Especializada à Saúde (Saes), como parte do Ministério da Saúde, divulgou a autorização para a Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre) realizar transplantes de tecido musculoesquelético. A informação foi divulgada na quarta-feira (8), por meio da portaria Saes/MS nº 2.363, de 19 de dezembro de 2024.

Este tipo de tecido corresponde a certos ossos, cartilagens, tendões e ligamentos que são parte fundamental do sistema locomotor. Os transplantes podem ajudar pacientes com lesões graves, fraturas complexas, doenças degenerativas e sequelas de acidentes.

A Fundhacre está autorizada a realizar não somente os transplantes, mas também a retirada de órgãos e tecidos para os procedimentos. A habilitação vinha sendo pleiteada desde o ano de 2024.

O secretário de Estado de Saúde, Pedro Pascoal, falou sobre a habilitação da Fundação e diz que este avanço é um importante marco histórico para o estado.

“Pela primeira vez, poderemos realizar transplantes de tecido musculoesquelético no nosso estado, garantindo que os cidadãos tenham acesso a tratamentos de alta complexidade sem precisar sair de perto dos seus familiares, diminuindo também os custos para o Estado com o Tratamento Fora de Domicílio. Sob a liderança do governador Gladson Cameli, estamos comprometidos em oferecer um atendimento de excelência e em fortalecer a nossa Saúde”.

Soron Steiner, presidente da Fundhacre, também falou acerca dos novos procedimentos que passarão a ser realizados nas instalações do hospital, pontuando que estes avanços são motivos de orgulho para a equipe.

“A autorização para realizar transplantes de tecido musculoesquelético demonstra o reconhecimento do nosso compromisso com a qualidade e a inovação na assistência à saúde. Estamos prontos para dar esse importante passo e atender às necessidades da população acreana com ainda mais dedicação”, encerra Steiner.