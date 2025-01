Furtos de fios começa a preocupar moradores e comerciantes na fronteira do Acre com a Bolívia

O furto de cabos elétricos e de telecomunicações tem se intensificado na região de fronteira, impactando moradores e empresas. Na madrugada desta quarta-feira (29), por volta das 3h55, câmeras de segurança flagraram dois suspeitos escalando um poste para cortar fiações, uma prática que, segundo autoridades, está frequentemente associada à comercialização clandestina de cobre.

A subtração desses materiais compromete serviços essenciais, deixando comunidades inteiras sem acesso à internet e telefonia. Além dos transtornos à população, os furtos geram prejuízos financeiros para operadoras e demandam constantes reparos na infraestrutura de comunicação.

Mesmo com os danos causados, a legislação classifica esse tipo de crime como de menor potencial ofensivo. Em muitos casos, os envolvidos são apenas notificados por meio de um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e liberados com a promessa de não reincidir.

O aumento da frequência desses furtos tem chamado a atenção, com registros de ocorrências tanto durante a noite quanto em plena luz do dia. Além do impacto social e econômico, há também o risco de acidentes, já que os criminosos manipulam redes elétricas energizadas sem qualquer equipamento de proteção.

Diante do cenário, o tema reacende discussões sobre a necessidade de mudanças na legislação e ações mais efetivas das autoridades para conter esse tipo de crime e minimizar seus impactos para a população e o setor empresarial.