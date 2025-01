A Copa São Paulo de Futebol Júnior está acontecendo neste momento, campeonato sub-20 onde bases de todo o país se enfrentam para definir quem tem o melhor canteiro de jogadores. Em meio a isso, surge no Acre, um clube de base infantil, categoria pela qual muitos dos jogadores que atuam na Copinha, como é carinhosamente chamado o campeonato, passaram.

O clube Real Aquiri foi criado no começo de 2025, com foco principal no futsal e society, tendo surgido por meio dos pais de jogadores da base do Galvez, que não vinham recebendo oportunidades. Atualmente, o clube treina da escola Armando Nogueira e no Colégio AME.

“Ficávamos na arquibancada do Galvez, e o clube começou a não dar mais oportunidade para crianças que apresentavam potencial. Com isso, tivemos a ideia de criar um time próprio, colocamos a cara e criamos a marca do zero”, disse Edwillian Oliveira, um dos idealizadores do projeto, presidente do clube e pai do goleiro Willian Fernando.

O clube surge com o propósito de dar mais oportunidades para treinar e se destacar nas competições para aqueles que desejam atuar no futebol. O clube também vai ter atuação social, aceitando crianças de baixa renda que não teriam condições de pagar uma escolinha de futebol.

Sobre a gestão do grupo, Oliveira explica ainda que os pais fazem a procura pelos patrocinadores, espaços de treino e material esportivo para. Atualmente, o projeto conta atualmente com 11 crianças e alguns patrocinadores, entre eles a ContilNet e Top Mídia, que estampam o uniforme do clube.

Confira abaixo os uniformes do clube: