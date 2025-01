Galvez passa sufoco, mas derrota o Plácido de Castro de virada

O Galvez derrotou o Plácido de Castro por 3 a 2, de virada, neste sábado (25), no estádio Arena da Floresta, em Rio Branco e estreou com vitória no Campeonato Estadual. Bruno, Caio e Alifi marcaram os gols do Imperador enquanto Uilian e Nando anotaram para o Tigre do Abunã.

O Galvez entrou em campo como favorito, mas quando a bola rolou o Plácido de Castro começou a partida criando as melhores oportunidades.

Antes do meia Uilian abrir o placar, Nando perdeu uma chance sem goleiro. Bruno empatou cobrando falta e na sequência, Nando colocou novamente o Plácido em vantagem

Nos acréscimos do primeiro tempo, Caio empatou a partida novamente. Já na segunda etapa, o Galvez abusou de perder chances e o gol da vitória veio somente aos 40 minutos com Alifi.

“Fizemos uma partida muito abaixo e o jogo valeu somente pelos três pontos. Vou conversar com os atletas, mas precisamos melhorar muito”, comentou o técnico do Galvez, Márcio Figueiredo (Faísca).

O Plácido de Castro realizou somente dois treinamentos antes do jogo de estreia contra o Galvez. Dirigentes e amantes do Tigre se reuniram para não deixar a equipe acabar.

O zagueiro Galvão, emprestado pelo Santa Cruz, fez a estreia no Plácido de Castro com 16 anos. O atleta teve uma atuação segura e provou ser uma grande promessa do futebol acreano.

Próximos jogos

Humaitá x Adesg

Independência x Vasco

Na segunda, 27, a partir das 16 horas, na Arena da Floresta