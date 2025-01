Gladson comemora antecipação salarial de servidores com dança e diverte internautas

O Governador do Estado do Acre, Gladson Cameli, compartilhou uma mensagem de comemoração com seus seguidores nas redes sociais após anunciar a antecipação do pagamento salarial de janeiro para todos os servidores públicos, aposentados e pensionistas.

A postagem, que inclui um vídeo animado do governador dançando, foi acompanhada da legenda “Amanhã o faz-me rir está na conta!”, que gerou uma série de reações positivas entre os internautas.

Com a antecipação, os aposentados e pensionistas terão seus proventos disponíveis a partir do dia 27 de janeiro, enquanto os servidores ativos receberão seus salários no dia 29.

A ação visa proporcionar maior segurança financeira aos servidores e fortalecer a confiança no serviço público estadual.

