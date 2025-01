Gladson deve sentar com Bocalom nos próximos dias para discutir a participação do PP no secretariado

Em entrevista concedida ao ContilNet, nesta sexta-feira (17), o governador Gladson Cameli disse que vai se reunir com o prefeito Tião Bocalom para discutir a participação do Progressistas no secretariado do executivo municipal.

Representado pelo vice-prefeito Alysson Bestene na chapa, o PP participou da base de apoio à reeleição de Bocalom, mas, até o momento, não foi contemplado na equipe do primeiro escalão da Prefeitura de Rio Branco.

“Sentei primeiro com os vereadores do PP para depois conversar com o prefeito. Quando ele voltar de férias, vamos conversar”, disse o governador.

Do Progressistas, quem participava da equipe de Bocalom no primeiro mandato era a ex-secretária de Educação, Nabiha Bestene. No entanto, a gestora ficou fora do grupo nomeado nos primeiros dias de janeiro. Apenas o secretário-adjunto da pasta, Paulo Machado, voltou ao posto.