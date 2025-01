Gladson evita culpar governos do PT por situação de pontes: ‘Temos que resolver, e não importa quem fez’

Ao contrário do que fizeram alguns de seus secretários, o governador Gladson Cameli evitou responsabilizar gestões passadas pela situação crítica da passarela Joaquim Macedo e da ponte sobre o Rio Caeté, na BR-364. Em entrevista ao podcast do ContilNet, nesta segunda-feira, o governador afirmou que algo precisa ser feito o mais rápido possível.

Devido às movimentações do solo, as duas estruturas foram comprometidas, resultando na interdição completa. O secretário de Governo, Luiz Calixto, e o presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Acre (Fapac), Moisés Diniz, responsabilizaram as gestões de Jorge e Tião Viana (PT) pela situação.

“Vou continuar sendo o Gladson com minhas posições: respeito todas as opiniões, sejam de secretários, aliados ou da oposição. Mas não tenho tempo para ficar olhando no retrovisor. O exemplo da passarela é o mesmo da ponte do Caeté. E já estamos nos preparando para resolver a situação da ponte de Tarauacá, que também está apresentando problemas”, destacou o governador.

“Se foi erro de projeto ou de alguém, os órgãos de controle estão aí para fiscalizar e emitir os pareceres. O que precisamos fazer é resolver a situação e não ficarmos ilhados. Já coloquei toda a estrutura do Estado à disposição. Não importa quem fez. O que importa é garantir o direito das pessoas de ir e vir”, finalizou.

