Gladson quer Mazinho e Gerlen em seu grupo político e comenta briga por cargos em Sena

Em entrevista ao Em Cena, o podcast do ContilNet, o governador Gladson Cameli falou pela primeira vez sobre a briga entre o atual prefeito de Sena Madureira, Gerlen Diniz, e o ex-prefeito da cidade, Mazinho Serafim.

Há alguns dias, a política acreana ficou agitada com informação de que Gerlen perdeu dois cargos importantes na cidade – as direções do núcleo estadual de Educação e do presídio local. Para as funções, foram indicados gestores ligadas a Mazinho.

Gladson quer as duas lideranças em seu grupo político.

“Temos que acabar com isso. A eleição já passou. Mazinho não é mais prefeito, e Gerlen precisa governar, e estou me colocando à disposição. O apoio para que eu possa ajudar mais Sena, vou dar. Essa briga interna política só sobra pra mim. Precisam acabar com isso. Temos que focar no presente para o futuro. Não tem tempo para ficar olhando para o retrovisor, já passou. Eu tenho cada vez mais unir e não derrubá-las”, afirmou.

“Não é que eu não penso em política. Eu penso, tenho que ter aliados. A eleição passou pra mim, acabou o período eleitoral, todo mundo desce do palanque”, concluiu o governador.

VEJA A ENTREVISTA NA ÍNTEGRA: