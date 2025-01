Gladson recebe ministra das Mulheres no Palácio e anuncia centro de acolhimento em Rio Branco

O governador Gladson Cameli recebeu no Palácio Rio Branco, na manhã desta terça-feira (21), a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves.

O encontro contou com a presença da vice-governadora Mailza Assis e da secretária de Estado da Mulher, Márdhia El-Shawwa, que é responsável pela vinda da ministra ao Estado.

Após cumprir agenda em Rio Branco, Cida vai para Cruzeiro do Sul, inaugurar a primeira Casa da Mulher Brasileira no Acre, nesta quarta-feira (22).

“Essa agenda aqui no Estado representa muito para o Ministério das Mulheres e para o Governo Federal. Esta é a minha primeira viagem de 2025, e estamos aqui para discutir as prioridades do Acre no combate ao feminicídio e na garantia de políticas públicas. Temos aqui no Acre, especialmente, as mulheres ribeirinhas, as mulheres indígenas, da floresta e da cidade. A missão aqui é levar serviços para todas elas, combatendo todo tipo de violência”, destacou a ministra.

“Inaugurar essa casa em Cruzeiro do Sul é um marco importante para o Acre. Significa que o Estado está alcançando as mulheres, garantindo serviços e combatendo o feminicídio”, acrescentou.

Ainda na tarde desta terça, Cida também deve visitar o terreno onde será construída a Casa da Mulher Brasileira em Rio Branco.

Márdhia agradeceu a presença da ministra e explicou que o espaço a ser inaugurado em Cruzeiro do Sul e o projeto prestes a ser executado na capital vão oferecer serviços diversos:

“Fico muito feliz por saber que temos o apoio do Governo Federal na luta pela saúde e integridade das nossas mulheres. A vinda da ministra Cida ao Acre significa muita coisa. Estamos aqui lutando para que os índices de feminicídio caiam cada vez mais, como determinou o governador Gladson Cameli”, explicou a secretária.

“A Casa da Mulher Brasileira em Cruzeiro do Sul e, futuramente, em Rio Branco, oferece tudo o que temos ofertado até aqui: assistência em saúde, acompanhamento jurídico e psicológico. Será um espaço para oferecer cursos às nossas mulheres, acolhê-las em situações adversas, e também será um espaço para os nossos servidores que vão oferecer esses atendimentos”, acrescentou.

Gladson finalizou o encontro agradecendo a presença de Cida e disse que a meta é “feminicídio zero”.

“A ministra Cida tem nosso respeito e sabe que estamos abertos para todos os compromissos de zerar o feminicídio. A meta é essa: zerar o feminicídio. Discutimos há pouco todos os trabalhos que precisamos continuar fazendo para melhorar a vida das nossas mulheres. O governo federal tem sido um parceiro e tanto nesse sentido”, concluiu.

A construção da Casa da Mulher em Rio Branco está em fase de licitação e planejamento, foi o que garantiu a secretária Márdhia El-Shawwa.