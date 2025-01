Gladson reforça defesa dos povos indígenas e proteção da Ayahuasca em conferência no Acre

A Terra Sagrada Yawanawa, localizada no Alto Rio Gregório, foi palco da 5ª Conferência Indígena da Ayahuasca, realizada entre os dias 25 e 30 de janeiro. O evento reuniu povos indígenas do Acre, de outros estados brasileiros e de diversos países para debater a regulamentação, os usos e a proteção das medicinas tradicionais.

No encerramento da conferência, o governador do Acre, Gladson Cameli, esteve presente para receber a carta de recomendações elaborada pelas lideranças indígenas ao longo do encontro. Ele visitou as instalações do evento e ouviu as demandas apresentadas:

“É uma honra retornar aqui na Aldeia Sagrada. Com atenção ouvi a carta e as reivindicações das lideranças, e como governador busco tornar um Acre melhor para todos que aqui vivem”, declarou Cameli.

O anfitrião da conferência, cacique Ubiraci Brasil, ressaltou a importância do evento para o fortalecimento da cultura indígena e defendeu um debate mais amplo sobre a regulamentação das medicinas tradicionais. Ele também elogiou a presença do governador e das autoridades presentes:

“Acompanho sua trajetória há muito tempo, e mais do que um gestor público, reconheço sua sensibilidade e respeito pela nossa cultura”, afirmou.

Entre os principais temas abordados na conferência, destacou-se a necessidade de um maior enfrentamento ao crime organizado nos territórios indígenas, visando garantir a segurança e o respeito às lideranças locais. Em resposta, Cameli reforçou seu compromisso:

“Vamos reforçar cada vez mais a atuação da nossa segurança, buscando estar presente em todos os lugares. Com isso garantimos a honra dos povos originários que ajudaram a construir a nossa história”, disse o governador.

A conferência também contou com a participação do secretário nacional de Segurança Pública, Mário Sarrubbo, que destacou a importância da iniciativa:

“Os debates aqui abordados são fundamentais para os indígenas e para todo o nosso Brasil. Nossa missão é fazer segurança pública nos quatro cantos do país, e temos direcionado um olhar dedicado para a proteção das terras indígenas”, declarou.

O evento foi organizado pela Coopyawa, Instituto Cultural Nixiwaka e Instituto Yorenka Yasorentsi, reunindo aproximadamente 400 participantes. Estiveram presentes representantes indígenas do Brasil e de países como Colômbia, Peru, Guatemala, México, Estados Unidos, Egito e Indonésia.

Durante os cinco dias de debates, temas como a regulamentação do uso da Ayahuasca fora das comunidades tradicionais e sua aplicação no tratamento da dependência química foram amplamente discutidos. Com informações da Agência de Notícias do Acre.