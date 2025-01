Gladson vistoria obra de recuperação da passarela Joaquim Macedo, que corre risco de desabar

O governador do estado do Acre, Gladson Cameli, fez questão de vistoriar pessoalmente, nesta sexta-feira (10), os trabalhos de recuperação da passarela Joaquim Macedo, no Centro de Rio Branco.

O local está interditado desde o final de junho de 2024, após um processo de erosão, intensificado por conta da cheia repentina, seguida da seca do Rio Acre.

Em um vídeo publicado nas suas redes sociais, o chefe do Executivo Estadual parabenizou toda a equipe que está empenhada nos trabalhos de reparo da passarela.

“Olá, amigos, estamos aqui na nossa passarela visitando as obras de recuperação. Parabenizo toda a equipe de Governo, através do Deracre, que estão aqui empenhados, as pessoas que estão se dedicando aqui no dia a dia”, disse.

O Departamento de Estradas e Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre) classificou o local é uma área de risco para os pedestres, e desde então vem adotando medidas para conter o avanço das erosões.