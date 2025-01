Globo abre inscrições para “Chef de Alto Nível”, novo reality de Ana Maria Braga

A Globo abriu as inscrições para o novo reality show culinário que será apresentado por Ana Maria Braga. “Chef de Alto Nível”, uma versão brasileira de “Next Level Chef”, que tem Gordon Ramsay no comando, estreia neste ano. Poderão participar da atração chefs profissionais, amadores e da internet. O anúncio foi feito por Ana Maria no “Mais Você” desta terça-feira (7/01): “Mais do que uma disputa emocionante, nós vamos revelar uma nova estrela da culinária brasileira”.

Dinâmica da competição