Governo acreano e boliviano discutem projeto que prevê construção de comportas no Rio Acre

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) e da Defesa Civil Estadual, enviou uma equipe técnica à Brasiléia, na fronteira com a Bolívia, para debater sobre projeto boliviano de intervenções no leito do Rio Acre.

A proposta prevê a destinação de 20 milhões de bolivianos para a limpeza e dragagem de quatro quilômetros do rio, além de intervenções em afluentes, como a construção de lagoas de contenção para mitigar inundações.

Durante reunião na Defesa Civil de Brasileia, comandada pelo Coronel Carlos Batista, coordenador estadual da Defesa Civil, autoridades do Acre questionaram sobre os impactos socioambientais que a ação poderia causar. O representante boliviano, Oscar Teran Ayala, afirmou que o projeto já possui estudo elaborado pelo Instituto de Hidrologia de Santa Cruz, garantindo a segurança das obras.

Com obras previstas para iniciar já na segunda quinzena de fevereiro, o projeto também prevê a retirada de troncos, lixo e entulho nos afluentes e a implantação de comportas hidráulicas para controlar o nível da água em situações de risco. O Coronel Carlos Batista destacou que o Governo do Acre continuará monitorando o projeto para avaliar os impactos das obras.

Oscar Teran ressaltou que as medidas pretendem prevenir enchentes iniciais e estão alinhadas à cooperação binacional. A segunda fase do projeto ainda está em estudo e depende de captação de recursos. O governo acreano defende a importância de um consenso entre os dois países para garantir o sucesso das intervenções no manancial.