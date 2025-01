Governo do Acre e Fieac celebram ampliação da Rota Quadrante Rondon até o Juruá

O governo do Acre e a Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac) celebraram na tarde desta quarta-feira, 29, em Brasília (DF), a ampliação da Rota Quadrante Rondon até Cruzeiro do Sul, contemplando a região do Juruá nas rotas de integração nacional. A notícia foi confirmada pelo secretário de Articulação Institucional do Ministério do Planejamento e Orçamento, Luciano Severo, que destacou investimentos que vêm sendo realizados pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), como o linhão e a infovia para Xapuri e Cruzeiro do Sul.

“Definimos o andamento de grandes projetos que visam ao desenvolvimento e aproximação do Acre da dinâmica econômica tanto da Bolívia quanto do Peru, bem como a articulação nos vários municípios ao longo da BR-364. É fundamental estimular que o Acre continue gerando emprego e melhorando a qualidade de vida da sua população. Fica essa agenda construída aqui com o deputado federal Zé Adriano. O governo federal tem uma grande aproximação com o governador Gladson Cameli, e a expectativa é de 2025 com grandes realizações”, afirmou Severo.

Participaram da reunião no Ministério de Planejamento e Orçamento o titular da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), Assurbanipal Mesquita; o presidente da Fieac e deputado federal Zé Adriano e o vice-presidente da Fieac, João Paulo Pereira. Outras pautas que visam ao fortalecimento do corredor interoceânico foram debatidas.

“Reabrimos a discussão em torno de pautas prioritárias, como a retomada das obras do anel viário em Brasileia e a situação da Receita Federal na fronteira de Assis Brasil, para onde foi solicitado reforço no controle e fiscalização aduaneira”, informou o titular da Seict.

De acordo Mesquita, a ampliação da Rota Quadrante Rondon até o Juruá permite a reabertura do debate em torno da ligação do Acre com o Peru via Pucallpa. O secretário lembrou as garantias de reconstrução da BR-364, que liga Rio Branco a Cruzeiro do Sul. “É um outro momento nessa discussão de integração econômica, com a garantia de estratégias de investimentos pelo governo federal, lembrando que a revitalização da BR-364 já tem um bilhão (de reais) garantido”, avaliou.

Zé Adriano lembrou que as pautas levadas ao ministério vêm sendo discutidas por meio da Câmara Técnica do Comércio Exterior, que abriu várias frentes de trabalho identificando os problemas e visando à melhoria das exportações. O parlamentar lembrou a visita da ministra Simone Tebet ao Acre e defendeu amplo diálogo para o financiamento dos investimentos necessários para as obras estruturantes ao desenvolvimento do estado.

“A proposta é de retomada de oportunidades e alternativas para consolidar essa rota do Pacífico. Temos a saída via BR-317 e apresentamos duas alternativas: uma passa pela Serra do Divisor, precisamos definir sua viabilidade e desembaraçar as questões ambientais. A outra é levar essa ligação por um dos municípios mais isolados, integrando definitivamente o estado”, acrescentou o deputado.

Durante o encontro, outras pautas foram levantadas e são de interesse regional, como a construção da ponte de Rodrigues Alves, considerada essencial para o Vale do Juruá, instalações portuárias de pequeno porte para fortalecer o transporte fluvial e a viabilização de voos regionais para Cruzeiro do Sul. Um encontro trinacional na região do Juruá deverá ser realizado com apoio do governo federal em fevereiro.