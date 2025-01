O Programa Dignidade Menstrual já beneficiou aproximadamente nove mil pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social, com a distribuição de 773 mil absorventes, com o investimento de R$415,4 mil, apenas no ano de 2024, no estado do Acre.

Ao redor do país, mais de 2,1 milhões de pessoas já foram beneficiadas pelo projeto, com 240,3 milhões de absorventes entregues, totalizando um investimento de 119,7 milhões por parte do Ministério da Saúde.

O projeto foi lançado no dia 17 de janeiro de 2024, e visa combater a “pobreza menstrual”, garantindo o acesso aos itens de higiene essenciais.

Para realizar a retirada dos absorventes, é obrigatório apresentar a autorização disponibilizada no aplicativo Meu SUS Digital, que possui validade de 180 dias. Também é necessário portar um documento oficial com foto e o CPF. No caso de menores de 16 anos, a retirada deve ser efetuada por um responsável legal.