Gracyanne é excluída de festa no BBB25 e se revolta contra sister: “Vou dar na cara dela”

Gracyanne Barbosa sofreu uma consequência na tarde desta quarta-feira (29/01) e não vai participar da festa com o pagodeiro Rodriguinho no BBB25. A decisão em comum acordo partiu das duplas Eva e Renata, Maike e Gabriel e Dona Delma e Guilherme, durante o Almoço Especial. A reação da musa fitness foi de revolta, rasgando o verbo e dizendo que daria na cara de uma das confinadas.

As dançarinas aproveitaram para ler o anúncio: “A pessoa não vai assistir ao “Show de Quarta”, ela deverá ficar trancada na casa sozinha, durante toda a apresentação. Vocês não podem escolher alguém desta mesa e nem repetir as pessoas da escolha anterior”.

De imediato, as meninas quiseram livrar Diego Hypólito e cogitaram o elenco feminino: Vitória, Camila, Thamiris, Gracyanne e Giovanna. Guilherme Vilar, genro de Joselma Silva, opinou: “Por mim, poderia ser Gra ou Gi. Gi porque disse que as artistas que mais ama, mais é fã, já passaram pelo programa. Já conseguiu ver as artistas, que é o fator principal”.

Dona Delma soltou a língua de chicote, dando boas gargalhadas: “Graci porque dorme cedo. Ela sempre vai embora cedo da festa”.

Renata Saldanha concluiu: “E depois ela pode ir para a festa? Mas depois ela pode ir para a festa? Depois que acabar o show”, disparou.

Maike Cruz concordou: “É, às vezes tem isso, né?”. A bailarina reforçou: “É quando a casa abre, porque ela vai perder o show. É só isso”. Pronto! Gracyanne não gostou nada do que assistiu e ouviu: “Esperar o show acabar e ir para a festa? Só se for para dar na cara dela”.

Bateu de frente

Assim que os 6 participantes retornaram para a casa, Gracyanne Barbosa foi confrontar o pernambucano na cozinha: “Agora, o argumento de não beber, esse eu acho ruim. Agora, o argumento de que a Gracyanne já viu vários shows, estava até pensando que poderia ser eu, porque já vi vários shows. Acho legal vocês terem a oportunidade de ver! Agora usar esse argumento de que ela não bebe e não tem o direito de ir para a festa? Aí não, né? Eu bebo e me divirto igual a todo mundo”.