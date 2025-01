Grave acidente deixa casal ferido em Mâncio Lima; homem perdeu um dos braços

Um acidente grave foi registrado na noite desta sexta-feira, 10, no bairro Pé da Terra, em Mâncio Lima. A colisão envolveu uma motocicleta, conduzida por um homem, e um caminhão que estava parado na via pública.

Segundo informações compartilhadas nas redes sociais, o impacto foi intenso. O motociclista sofreu lesões gravíssimas, incluindo múltiplas fraturas e a amputação de um braço. A mulher que estava como passageira também ficou ferida, mas a gravidade dos seus ferimentos ainda não foi detalhada.

Até o momento, não há confirmação oficial de óbitos, mas o estado de saúde do condutor é descrito como crítico. Autoridades ainda não divulgaram mais informações sobre as circunstâncias do acidente, que segue sob investigação.

A matéria está sendo atualizada conforme novos dados forem disponibilizados.

Com informações da Redação Juruá24horas