Grávida de Taubaté fala pela primeira vez após 13 anos sumida: “pequei”

Lembra dela? A grávida de Taubaté, que chocou o país com uma quádrupla gravidez falsa em 2012, retornou com um perfil nas redes sociais nesta semana. Maria Verônica tem postado vídeos sobre a sua conversão ao cristianismo e como isso ajudou a superar a polêmica que ocorreu há 13 anos

.“Venho com este canal retomar a minha identidade. Muitas pessoas me conhecem como a grávida de Taubaté, mas agora quero ser conhecida como Maria Verônica”, diz no vídeo de apresentação de seu perfil no YouTube, que agora vai receber vídeos semanalmente.

No vídeo em que ela fala de seu “reencontro com Deus”, ela afirma que o episódio da gravidez falsa em 2012 ocorreu porque estava há 7 anos afastada da igreja. “Pai, pequei contra ti. Dia 21 de janeiro de 2012, enquanto a mídia fazia sensacionalismo, me reencontrei contigo”, afirma.

Relembre o caso

O caso da “Grávida de Taubaté” ganhou notoriedade em 2012, quando Maria Verônica Aparecida Santos, moradora de Taubaté (SP), afirmou estar grávida de quadrigêmeos.

A história chamou a atenção da mídia, especialmente pela grande barriga exibida pela mulher, que chegou a participar de programas de TV e receber doações.

Posteriormente, foi descoberto que a gravidez era uma farsa, e a barriga era, na verdade, uma prótese de silicone.

Verônica foi exposta como uma fraude e enfrentou um processo por estelionato, que foi encerrado três anos após o escândalo. A defesa argumentou que a situação era resultado de uma possível gravidez psicológica. O casal desapareceu da mídia e deixou a cidade.

Em sua última aparição pública, durante uma reportagem do SBT, o marido agrediu um cinegrafista. Desde então, eles não foram mais vistos.