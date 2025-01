Grêmio busca justiça após Vitória desfazer acordo por lateral Lucas Esteves

O Grêmio abriu um processo na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) contra o Vitória. Nesta segunda-feira, surgiu a informação de que o Tricolor estaria próximo de contratar o lateral Lucas Esteves, do clube baiano. Este último, entretanto, teria utilizado o pagamento do time gremista para ativar uma cláusula de contrato, desfazendo em seguida o acordo.

Segundo o jornalista Venê Casagrande, do SBT, conforme acordado com o atleta, o Vitória poderia renovar o vínculo pagando 100 mil dólares caso outro concorrente pagasse a multa rescisória. Ele também publicou os supostos comprovantes da devolução do depósito para o Grêmio, em valorez de cerca de R$ 5,9 milhões.

A partir daí, o Grêmio tenta fazer valer o que foi apalavrado com o Vitória e com o jogador, obter alguma compensação ou ao menos punição aos baianos pelo que julga ser má prática comercial.