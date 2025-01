Guardiola responde Foden, que chamou Manchester City de ‘frágil’: “Por isso que o substituí”

O empate por 2 a 2 com o Brentford gerou um certo impacto no Manchester City apenas com falas de alguns dos personagens do jogo. Phil Foden, autor dos dois gols do City, criticou a atuação de um time “frágil” na reta final do jogo, quando sofreu o empate. A resposta chegou direto do treinador. Guardiola disse que Foden foi substituído exatamente pela fragilidade e cansaço na partida.