Gustavo e Galvão são mais dois reforços do Plácido de Castro

O goleiro Gustavo e o zagueiro Galvão foram cedidos por empréstimo pela diretoria do Santa Cruz para o Plácido de Castro e irão disputar o Campeonato Estadual.

“Vamos colocar os nossos atletas para jogar. O Gustavo e o Galvão são dois ativos do Santa Cruz e jogar o Estadual é uma boa oportunidade”, comentou o diretor do Santa Cruz, Léo Raches.

Início da preparação

O elenco do Plácido de Castro sob o comando técnico Júnior Mesquita iniciou nesta semana, no Ferreirão, os treinamentos para o Estadual. A estreia do Tigre do Abunã será no sábado, 25, às 17 horas, na Arena da Floresta, contra o Galvez.