Gusttavo Lima promete “bolsa cachaça” caso seja eleito presidente

Depois de revelar ao Metrópoles, na coluna Grande Angular, que pretende se candidatar à Presidência da República, o cantor Gusttavo Lima começou a anunciar suas propostas durante um show na sexta-feira (3/1).

Em cima do palco, o mineiro prometeu “bolsa cachaça” para todos os brasileiros.

“Quem votar em mim vai ganhar seis anos de cachaça para beber todo mês. Não terá desculpa para não beber”, disse Gusttavo Lima aos fãs.

Veja o vídeo:

Faltando um ano e meio para as eleições e ainda sem partido, o artista contou com exclusividade ao Metrópoles que resolveu colocar o próprio nome à disposição do eleitorado nas eleições gerais de 2026.

“O Brasil precisa de alternativas. Estou cansado de ver o povo passar necessidade sem poder fazer muito para ajudar. Eu mesmo enfrentei muitas dificuldades na vida, mas aproveitei as oportunidades que recebi. Vim de uma condição bastante humilde, cheguei a perder três dentes, mas, claro, tive condições de me tratar, condição que muita gente não tem”, afirmou o cantor.