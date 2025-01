Hamas liberta quatro reféns israelenses sob acordo de cessar-fogo

O Hamas libertou quatro mulheres soldados israelenses reféns, neste sábado (25), em troca de cerca de 200 prisioneiros palestinos, mantendo um acordo de cessar-fogo que visa encerrar a guerra de 15 meses em Gaza .

As quatro foram levadas a um pódio na Cidade de Gaza em meio a uma grande multidão de palestinos e cercados por dezenas de homens armados do Hamas.

Elas acenaram e sorriram antes de serem levadas para fora, entrando em veículos da Cruz Vermelha e sendo transportadas para as forças israelenses.

As soldados — Karina Ariev, Daniella Gilboa, Naama Levy e Liri Albag — estavam todas posicionadas em um posto de observação nos limites de Gaza e foram sequestradas por combatentes do Hamas que invadiram sua base durante o ataque a Israel em 7 de outubro de 2023.

Os pais delas aplaudiram e gritaram de alegria quando as viram na tela, assistindo à entrega ao vivo de uma base militar próxima do outro lado da fronteira.

Em Tel Aviv, centenas de israelenses se reuniram na chamada Praça dos Reféns, chorando, abraçando e comemorando enquanto era exibido em uma tela gigante.

Eles se reuniram com suas famílias logo depois, de acordo com os militares, e foram levadas para um hospital no centro de Israel, disse o Ministério da Saúde de Israel.

O Hamas disse que 200 prisioneiros serão libertados no total neste sábado como parte da troca. Eles incluem condenados cumprindo penas perpétuas por envolvimento em ataques que mataram dezenas de pessoas. Cerca de 70 devem ser deportados, disse o Hamas.

Ônibus transportando os prisioneiros foram vistos partindo da prisão militar de Ofer, na Cisjordânia ocupada, logo após os reféns israelenses serem libertados.

A troca planejada para este sábado é a segunda desde que o cessar-fogo começou em 19 de janeiro e o Hamas entregou três civis israelenses em troca de 90 prisioneiros palestinos.

O acordo de cessar-fogo, elaborado após meses de negociações intermitentes mediadas pelo Catar e Egito e apoiadas pelos Estados Unidos, interrompeu os combates pela primeira vez desde uma trégua que durou apenas uma semana em novembro de 2023.

Na primeira fase de seis semanas do acordo, o Hamas concordou em libertar 33 reféns, incluindo crianças, mulheres, idosos, doentes e feridos, em troca de centenas de prisioneiros palestinos em prisões israelenses, enquanto as tropas israelenses se retiram de algumas de suas posições na Faixa de Gaza.

Em uma fase subsequente, os dois lados negociariam a troca dos reféns restantes, incluindo homens em idade militar, e a retirada das forças israelenses de Gaza, que está em grande parte em ruínas após 15 meses de combates e bombardeios.

Após a libertação deste sábado, 90 reféns permanecem em Gaza, de acordo com autoridades israelenses, que declararam cerca de um terço deles mortos à revelia.

As famílias dos reféns que não estão incluídos na primeira fase estão preocupadas que o cessar-fogo seja rompido antes de chegar às próximas etapas e que seus entes queridos sejam deixados para trás.