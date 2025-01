Helicóptero cai em Minas Gerais e deixa três mortos; veja quem eram

Um helicóptero usado para pulverizar lavouras caiu em uma fazenda em Cruzília, Minas Gerais, nessa segunda-feira (27/1). Morreram na queda todos os passageiros, dois funcionários da fazenda, além do piloto da aeronave.

Um helicóptero de pulverização caiu em uma fazenda de Minas Gerais.

Os três ocupantes morreram na queda.

O acidente aconteceu por volta das 16h dessa segunda-feira (28/1).

Segundo o dono da fazenda, Amauri Pinto Costa, os ocupantes do helicóptero tinham saído da fazenda onde trabalhavam para visitarem outra propriedade rural. O acidente aconteceu quando eles estavam retornando. Amauri afirmou que o acidente aconteceu por volta de 16h.

O proprietário da fazenda disse que o piloto é de Goiânia e que prestava serviço de pulverização. As outras duas vítimas teriam embarcado no helicóptero a convite do piloto.

Não se sabe ainda o que causou o acidente, mas funcionários da fazenda disseram à Polícia Militar que ouviram um barulho antes da queda do helicóptero. Eles destacaram que avistaram a aeronave tentando pousar e que, de repente, ela girou e bateu com a parte frontal contra o solo.

Quem eram as vítimas