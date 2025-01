Herói: idoso morre ao salvar duas crianças de afogamento em Fortaleza

Um idoso de 64 anos, identificado como Afonso Oliveira Castro, morreu na manhã da última terça-feira (31) após salvar duas crianças de afogamento na Praia do Futuro, em Fortaleza, capital cearense.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ele foi resgatado por guarda-vidas do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) junto a outras cinco pessoas.

Após ser retirado do mar, o idoso ficou inconsciente e sofreu uma parada cardiorrespiratória. Apesar das tentativas de reanimação no local, ele não resistiu.

Um amigo de Afonso lamentou a morte em uma rede social: “ele conseguiu salvar de afogamento duas crianças, mas seu coração não resistiu ao esforço”, escreveu.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do caso, que está a cargo do 15° Distrito Policial.