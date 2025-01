Homem é morto a golpes de enxada dentro de quartel do Exército

Um homem de 43 anos foi morto a golpes de enxada dentro do Forte de Santa Bárbara, local de treinamento do Exército Brasileiro, que fica em Formosa (GO), no Entorno do Distrito Federal.

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) investiga do caso. De acordo com a corporação, o crime foi cometido nessa terça-feira (21/1) por um colega de trabalho da vítima.

O homicídio foi dentro de uma obra, durante o intervalo de almoço dos trabalhadores. As investigações apontam que o suspeito estaria muito nervoso. Ele teria pegado a enxada e golpeado a vítima várias vezes.