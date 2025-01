Homem é morto em bar no interior do Acre; polícia investiga o crime 

Na madrugada deste domingo (26) um crime contra a vida foi registrado na cidade de Sena Madureira, precisamente em um bar. Rafael Oliveira dos Santos, 38 anos, foi atingido com uma paulada na cabeça e não resistiu.

Segundo informações, ele ainda foi socorrido com vida e encaminhado ao pronto socorro do hospital João Cancio Fernandes. Dada a gravidade do ferimento, estava sendo transferido para Rio Branco, entretanto, morreu ao longo da BR-364.

Após tomar conhecimento do caso, a Polícia Militar entrou em ação e conseguiu prender o autor da paulada. Ele se encontra nesse momento na unidade de segurança pública de Sena.

O motivo do crime ainda não foi revelado.